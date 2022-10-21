Назван месяц основных слушаний по уголовному делу Промеса

«Разочарование моего клиента огромно. Он видел, что Промес играет за сборную Нидерландов, когда даже было неясно, будет ли прокуратура преследовать его», — заявил адвокат потерпевшего.

В ноябре 2021 года прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу по делу о нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство. В июле 2020 года футболист напал на двоюродного брата с ножом после вечеринки. В декабре 2020 года Промес был арестован, но в скором времени полиция отпустила его, оставив его в статусе подозреваемого.