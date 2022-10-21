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49 минут назад

Основные слушания по уголовному делу Промеса состоятся в марте 2023 года

Чемпионат.com

Основные слушания по уголовному делу форварда «Спартака» Квинси Промеса состоятся в марте 2023 года, сообщает в своих соцсетях журналистка De Telegraaf Маша де Йонг.

Назван месяц основных слушаний по уголовному делу Промеса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что это может произойти 3 марта 2023 года. В пятницу в Амстердаме состоялось досудебное слушание дела.

«Разочарование моего клиента огромно. Он видел, что Промес играет за сборную Нидерландов, когда даже было неясно, будет ли прокуратура преследовать его», — заявил адвокат потерпевшего.

В ноябре 2021 года прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу по делу о нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство. В июле 2020 года футболист напал на двоюродного брата с ножом после вечеринки. В декабре 2020 года Промес был арестован, но в скором времени полиция отпустила его, оставив его в статусе подозреваемого.

Промес на русском поблагодарил Брызгалова за подаренную футболку.

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Футбол,Квинси Промес,
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