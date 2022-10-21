Лунин рассказал о похоронах воспитанника «красно-белых»

Бывший главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин рассказал «Матч ТВ» о похоронах экс игрока академии московской команды Максима Артемова.
Ранее в СМИ появилась информация, что 26 летний Артемов погиб, выпав из пожарного окна 17 го этажа.
— Только сейчас его похоронили, еду с похорон. Что конкретно с ним произошло — наверное, в большей степени семейная информация. Но это большая трагедия для семьи. У нас была очень дружная команда 1997 года рождения, и сегодня было много друзей, родителей футболистов. Конечно, все пребывают в шоке. Очень жаль Валеру и Наталью, это родители Максима. Остается только выразить слова поддержки и соболезнования, — сказал Лунин «Матч ТВ».
Артемов — воспитанник академии «Спартака». В 2014–2015 годах он выступал за любительский клуб «Локомотив 2». Футболист завершил карьеру в 2017 году, его последней командой стал нижегородский «Олимпиец».