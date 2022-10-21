Лунин рассказал о похоронах воспитанника «красно-белых»

— Только сейчас его похоронили, еду с похорон. Что конкретно с ним произошло — наверное, в большей степени семейная информация. Но это большая трагедия для семьи. У нас была очень дружная команда 1997 года рождения, и сегодня было много друзей, родителей футболистов. Конечно, все пребывают в шоке. Очень жаль Валеру и Наталью, это родители Максима. Остается только выразить слова поддержки и соболезнования, — сказал Лунин «Матч ТВ».