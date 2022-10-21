Сергей Семак обсудил с Андреем Мостовым его недовольство обратной заменой.

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– Какова ситуация с Андреем Мостовым? Успели ли вы пообщаться вчера после игры или сегодня перед

– Да, успели пообщаться. И вчера после игры, и сегодня перед тренировкой. Все абсолютно нормально – Андрей все понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде.

Эмоции есть у нас у всех – главное, что если возникает какая-то непонятная ситуация, ее нужно быстро решить и двигаться дальше. Нас ждет еще шесть непростых матчей, и каждый должен по максимуму помогать команде. Это касается не только игроков, но и тренеров, – сказал главный тренер «Зенита».

Напомним, полузащитник появился на поле на 62-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1), а на 83-й уступил место Густаво Мантуану. После замены Мостовой, активно жестикулируя, выразил недовольство в разговоре с Семаком и сразу ушел в раздевалку.