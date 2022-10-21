Махачев назвал Хабиба плохим игроком в футбол

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев оценил футбольные качества бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Мы всегда играем в баскетбол или футбол. Хабиб знает больше о футболе, но сам плохой игрок. Сейчас он очень тяжелый, и моя команда всегда побеждает», — заявил Махачев на пресс-конференции турнира UFC-280.
Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.
Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.
В 2021 году по опросу фонда «Общественное мнение» Хабиба Нурмагомедова назвали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.
Нурмагомедов является заядлым футбольным болельщиком. В августе 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что экс-боец намерен подписать контракт с махачкалинским клубом из Второй лиги «Легион Динамо».