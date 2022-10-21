"Мяч останавливается" - легенда футбола Рибери объявил о завершении карьеры

Последним клубом Рибери была итальянская "Салернитана", за которую он выступал с сентября 2021 года. В составе команды француз провел 25 матчей в различных турнирах, отметившись тремя голевыми передачами. По ходу карьеры 39-летний игрок также выступал за французские "Булонь", "Брест", Мец" и "Марсель", итальянскую "Фиорентину" и турецкий "Галатасарай", вместе с которым выиграл кубок страны.

С 2007 по 2019 год Рибери выступал за германскую "Баварию". За команду он провел 425 матчей, в которых забил 124 гола и отдал 182 передачи. По показателю результативных передач француз занимает второе место в истории клуба, уступая только немцу Томасу Мюллеру (249). Вместе с "Баварией" Рибери девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть - кубок страны, четыре - Суперкубок Германии, один раз - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2013 году Рибери был признан лучшим футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и занял третье место по итогам голосования за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.