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2 часа назад

Валерий Кечинов: Пиняеву рано переходить в «Спартак»

Чемпионат.comиещё 2

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о прогрессе юного нападающего самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

Кечинов высказался о переходе Пиняева в «Спартак»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Пиняев прибавляет. Сначала его воспринимали как мальчика, а сейчас он уже почувствовал мужской футбол, какие здесь скорости, борьба. Приноровился. У Сергея есть данные, талант, плюс ушли лидеры «Крыльев» — Зиньковский, Сарвели. Стали больше доверять Пиняеву. Он это чувствует и начинает проявлять свои качества в РПЛ. Дай бог, если у нас появится ещё одна звёздочка. «Спартак»? Рано пока Пиняеву в «Спартак». Даже Зиньковский в запасе сидит, на замены выходит. Пиняеву сейчас там было бы очень тяжело. Но всё в его ногах и голове. Если будет работать так же, может, и увидим его в «Спартаке», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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