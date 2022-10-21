Стал известен размер штрафа Роналду за уход со стадиона

Стал известен размер штрафа, который «Манчестер Юнайтед» выставил португальскому форварду Криштиану Роналду после инцидента на матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Daily Star.

Фото: AFP 2022 / PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP 2022 / PATRICIA DE MELO MOREIRA

По информации издания, нападающий должен будет выплатить сумму, равную его двухнедельной зарплате в клубе — 887 тысяч евро. Сообщается, что руководство команды приняло это решение из-за того, что Роналду отказался выходить на замену во время игры с «Тоттенхэмом» 19 октября и досрочно покинул стадион.

Ранее появилась информация, что нападающий временно будет работать с молодежным составом МЮ. В Manchester Evening News уточнили, что футболист будет тренироваться на базе клуба в Кэррингтоне, однако не совместно с другими игроками, а в индивидуальном порядке.