​У Крооса есть предложение от «Реала»

На столе у Тони Крооса уже лежит предложение от «Реала». Речь идёт о новом контракте, рассчитанном до средины 2024 года. Действующий же трудовой договор связывает немецкого полузащитника со «сливочными» до конца текущего сезона.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Как сообщает Infinite Madrid, Тони Кроос пока что не будет принимать решение по своему будущему. Немец хочет дождаться последних месяцев сезона и понять, как он себя ощущает физически и морально.