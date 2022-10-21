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2 часа назад

​У Крооса есть предложение от «Реала»

Евро-футбол.Ру

На столе у Тони Крооса уже лежит предложение от «Реала». Речь идёт о новом контракте, рассчитанном до средины 2024 года. Действующий же трудовой договор связывает немецкого полузащитника со «сливочными» до конца текущего сезона.

​У Крооса есть предложение от «Реала»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает Infinite Madrid, Тони Кроос пока что не будет принимать решение по своему будущему. Немец хочет дождаться последних месяцев сезона и понять, как он себя ощущает физически и морально.

Ранее Тони Кроос не раз говорил о желании завершить карьеру футболиста именно в «Реале». За мадридский клуб полузащитник выступает с лета 2014 года после перехода из «Баварии».

Футбол,Тони Кроос,Реал,
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