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2 часа назад

​Бастони: «Я многим обязан Конте»

Евро-футбол.Ру

Футболист «Интера» Алессандро Бастони высказался об Антонио Конте, под руководством которого в позапрошлом сезоне команда завоевала чемпионский титул Серии А.

​Бастони: «Я многим обязан Конте»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Конте? С ним связано моё посвящение, совпавшее с переходом в «Интер». Как будто я сделал скачок в качестве. Конте – мотиватор, который предъявляет чёткие требования своим игрокам, пытаясь передать менталитет победителя. Я многим ему обязан», - высказался Бастони, чьи слова приводит Football Italia.

Отметим, что в настоящий момент Антонио Конте возглавляет «Тоттенхэм». Команда занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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