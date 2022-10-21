​Бастони: «Я многим обязан Конте»

«Конте? С ним связано моё посвящение, совпавшее с переходом в «Интер». Как будто я сделал скачок в качестве. Конте – мотиватор, который предъявляет чёткие требования своим игрокам, пытаясь передать менталитет победителя. Я многим ему обязан», - высказался Бастони, чьи слова приводит Football Italia.