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2 часа назад

Поттер: «Я очень уважаю тен Хага»

Евро-футбол.Ру

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер сделал комплимент наставнику «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, который проводит свой дебютный сезон в Премьер-лиге. Завтра «пенсионеры» как раз примут у себя дома «красных дьяволов».

Поттер: «Я очень уважаю тен Хага»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я очень уважаю тен Хага. «Манчестер Юнайтед» не лучшим образом начал сезон, но затем они вернулись в ритм и выдали несколько хороших матчей. Завтра нам придётся очень тяжело», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, у «Челси» в данный момент есть отрыв в одно очко от пятого место, на котором располагается «Манчестер Юнайтед». Если «пенсионеры» завтра проиграют, то потеряют место в зоне Лиги чемпионов.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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