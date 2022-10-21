Поттер: «Я очень уважаю тен Хага»

«Я очень уважаю тен Хага. «Манчестер Юнайтед» не лучшим образом начал сезон, но затем они вернулись в ритм и выдали несколько хороших матчей. Завтра нам придётся очень тяжело», – сказал Поттер на пресс-конференции.