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1 час назад

​Месси: «У меня много плохих матчей»

Евро-футбол.Руиещё 1

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси высказался на тему своих выступлений. Аргентинец признался, что у него часто бывают плохие матчи.

​Месси: «У меня много плохих матчей»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Конечно, у меня много плохих матчей. Редко я покидаю поле довольным. Я всегда очень требователен к самому себе», - высказался звёздный футболист в ходе своего интервью для DirecTV.

Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года после ухода из «Барселоны». Действующий контракт аргентинского нападающего рассчитан до завершения сезона 2022/2023. В трудовом соглашении прописана опция возможного продления ещё на один год.

Месси высказался о своём будущем

Футбол,Лионель Месси,
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