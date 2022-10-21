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1 час назад

Фоменко будет и. о. главного тренера ЦСКА вместо дисквалифицированного Федотова

Чемпионат.com

Олег Фоменко заменит дисквалифицированного Владимира Федотова в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Найдена замена дисквалифицированному Владимиру Федотову
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера армейцев на два матча (один из которых условно) за неспортивное поведение во время матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). Встреча между «Оренбургом» и «ЦСКА» состоится в воскресенье, 23 октября, на стадионе «Газовик». Начало — в 14:00 по московскому времени. Хозяева набрали 18 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Армейцы — на третьей строчке (25 очков). Лидирует «Зенит» (33 очка).

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