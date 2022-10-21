Канчельскис: Роналду свое уже отыграл

«Криштиану считает, что это нормально, что он звезда, но на самом деле он уже свое отыграл. В любом случае надо оставаться на поле, потому что команда как семья – надо уважать и любить своих партнеров. Поступок Криштиану – это неуважение к тренеру и команде. Перевод в молодежку клуба для Роналду уже наказание Думаю, что это сильный удар по его имиджу», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.