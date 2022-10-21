Канчельскис: Роналду свое уже отыграл

Двукратный чемпион Англии Андрей Канчельскис прокомментировал перевод нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в молодежную команду накануне игры с «Челси».
«Криштиану считает, что это нормально, что он звезда, но на самом деле он уже свое отыграл. В любом случае надо оставаться на поле, потому что команда как семья – надо уважать и любить своих партнеров. Поступок Криштиану – это неуважение к тренеру и команде. Перевод в молодежку клуба для Роналду уже наказание Думаю, что это сильный удар по его имиджу», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
Роналду отказался выходить на замену на 87-й минуте матча 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). Через три минуты после этого португалец ушел в раздевалку. В ответ на это главный тренер «манкунианцев» Эрик Тен Хаг не включил форварда в заявку на матч с «Челси».
В этом сезоне Роналду 12 раз выходил на поле (шесть раз в стартовом составе). Форвард забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Игра «МЮ» с «Челси» пройдет 22 октября.