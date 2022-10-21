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1 час назад

​Месси: «Иногда хочется, чтобы мне снова было 25 лет»

Евро-футбол.Ру

Нападающий «ПСЖ» и аргентинской сборной Лионель Месси высказался о своей жизни.

​Месси: «Иногда хочется, чтобы мне снова было 25 лет»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я стараюсь проводить много времени со своими детьми, я отвожу их в школу. Утром я тренируюсь, а затем у меня очень много времени. В современном футболе почти никто не устраивает заезды на базы. Мы собираемся в отеле в день игры или едем на игру в

Иногда мне хочется, чтобы мне снова было 25 лет, и вся моя карьера снова была впереди», - высказался Месси в ходе интервью для DirecTV.

Лионелю Месси 35 лет. В следующем месяце он отправится со сборной Аргентины в Катар на чемпионат мира. Турнир стартует 20 ноября.

Футбол,Лионель Месси,
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