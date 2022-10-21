У Роналду оказалось 0 баллов в голосовании за «Золотой мяч»

Криштиану Роналду получил 0 баллов в голосовании за «Золотой мяч».

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Об этом стало известно после публикации итогов голосования журналом France Football, сообщает Goal.com.

Роналду получил 0 баллов, но занял 20-е место благодаря тому, что в прошлом выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» стал одним из 11 футболистов, не получивших голосов.