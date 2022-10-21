Петржела связал отъезд Дзюбы с нежеланием жить в России

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, почему нападающий Артём Дзюба решил уехать в зарубежный клуб.

«Не знаю, насколько Дзюба большой патриот своей страны. Допускаю, что он мог специально не рассматривать предложения из РПЛ, чтобы уехать из России», — приводит слова Петржелы Sport 24 .

По мнению специалиста, если после провального отрезка Дзюба не станет возвращаться в Российскую премьер-лигу, то это значит, что он не хочет жить в России.