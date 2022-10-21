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50 минут назад

Петржела: Если Дзюба после провала в Турции не вернется в РПЛ, значит, он не хочет жить в России

Евро-футбол.Руиещё 1

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, почему нападающий Артём Дзюба решил уехать в зарубежный клуб.

Петржела связал отъезд Дзюбы с нежеланием жить в России
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Не знаю, насколько Дзюба большой патриот своей страны. Допускаю, что он мог специально не рассматривать предложения из РПЛ, чтобы уехать из России», — приводит слова Петржелы Sport 24.

По мнению специалиста, если после провального отрезка Дзюба не станет возвращаться в Российскую премьер-лигу, то это значит, что он не хочет жить в России.

В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда турецкого клуба «Адана Демирспор» один забитый гол в пяти матчах во всех турнирах.

Футбол,Властимил Петржела,Артем Дзюба,
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