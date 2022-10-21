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34 минуты назад

Ибрагимович издевался над резервными игроками «Милана» во время матча с «Ювентусом»

Чемпионат.com

На YouTube-канале «Милана» появилось видео, на котором шведский нападающий клуба Златан Ибрагимович эмоционально реагирует на события в матче «россонери» с туринским «Ювентусом» (2:0).

Ибрагимович издевался над резервными игроками «Милана»
Фото: AFP 2022 / TIZIANA FABIAFP 2022 / TIZIANA FABI

Помимо эмоциональной жестикуляции, которой 41-летний футболист сопровождал все опасные моменты в матче, на видео также попали моменты издевательств Ибрагимовича над одноклубниками, оставшимися в резерве команды на матч с «Ювентусом». В частности, швед теребил волосы полузащитника Алексиса Салемакерса и дал подзатыльник нападающему Марко Лазетичу, а также пнул кресло, на котором сидел сербский футболист.

На текущий момент Ибрагимович продолжает восстановление после полученной ранее травмы колена. Ожидается, что он сможет вернуться в основной состав «Милана» в начале 2023 года. В прошлом сезоне в составе миланцев швед стал чемпионом Италии.

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