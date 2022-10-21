Ибрагимович издевался над резервными игроками «Милана»

На YouTube-канале «Милана» появилось видео, на котором шведский нападающий клуба Златан Ибрагимович эмоционально реагирует на события в матче «россонери» с туринским «Ювентусом» (2:0).

Фото: AFP 2022 / TIZIANA FABI AFP 2022 / TIZIANA FABI

Помимо эмоциональной жестикуляции, которой 41-летний футболист сопровождал все опасные моменты в матче, на видео также попали моменты издевательств Ибрагимовича над одноклубниками, оставшимися в резерве команды на матч с «Ювентусом». В частности, швед теребил волосы полузащитника Алексиса Салемакерса и дал подзатыльник нападающему Марко Лазетичу, а также пнул кресло, на котором сидел сербский футболист.