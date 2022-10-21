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1 час назад

Аршавин выступил против натурализации иностранных игроков в российском футболе

Газета.Ruиещё 3

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, комментируя информацию о том, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получат российское гражданство, выступил против натурализации иностранцев в российском футболе. Его слова передает «КП Спорт».

Аршавин выступил против натурализации футболистов для сборной РФ
Фото: ReutersReuters

«Я далек от этой истории, поэтому я не знаю, в связи с чем и для чего это делается. Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами. Марио Фернандес хорошо играл? Ну и что? Я считаю, он не должен был играть», — сказал Аршавин.

Ранее сообщалось, что Малком и Клаудиньо получат возможность выступать за сборную России, если в ускоренном порядке получат гражданство страны.

Российский футбольный союз (РФС) по запросу сине-бело-голубых якобы уже составил характеристику южноамериканцев. СМИ писали, что на данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Напомним, 18 сентября стало известно, что Клаудиньо и Малком начали процесс получения российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021-го. Оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

В «Зените» подтвердили, что Малком и Клаудиньо изъявили желание стать россиянами.

Ранее боснийский легионер «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что может в будущем последовать примеру Клаудиньо и Малкома и получить российское гражданство.

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