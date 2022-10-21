Аршавин выступил против натурализации футболистов для сборной РФ

«Я далек от этой истории, поэтому я не знаю, в связи с чем и для чего это делается. Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами. Марио Фернандес хорошо играл? Ну и что? Я считаю, он не должен был играть», — сказал Аршавин.