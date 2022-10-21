Сестра Роналду назвала футболиста гордостью «почти всего мира»

— Ты есть и будешь нашей самой большой гордостью. Знай, что ты большой профессионал, гордость нации и почти всего мира. Тебе не нужно ничего доказывать, ты уже всем всё доказал. Я никогда не встречала более великого человека и профессионала, чем ты. Ты посвятил себя и отдал душу игре, которую ты любишь. Ты самый прекрасный человек, ради тебя я готова отправиться на край света. Не могу передать словами, как сильно я тебя люблю и насколько мы особенные, как семья. Я так счастлива и горжусь тем, что у нас одна кровь. Люблю тебя, — написала Эльма Авейру.