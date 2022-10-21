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1 час назад

Сестра Роналду назвала футболиста гордостью «почти всего мира»

Матч ТВ

Эльма Авейру, сестра Криштиану Роналду, опубликовала в социальных сетях пост о положении брата в «Манчестер Юнайтед».

Сестра Роналду назвала футболиста гордостью «почти всего мира»
Фото:  Mike Hewitt - FIFA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Mike Hewitt - FIFA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Роналду ушел в раздевалку в концовке матча 12 го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0) за несколько минут до финального свистка, так и не получив игрового времени. Главный тренер «МЮ» Эрик Тен Хаг после матча заявил, что этот эпизод станет предметом разбирательства. По информации британской прессы, Роналду грозит штраф в размере двухнедельной зарплаты — около 835 тысяч евро. 20 октября «МЮ» объявил, что португалец пропустит матч 13 го тура АПЛ с «Челси».

— Ты есть и будешь нашей самой большой гордостью. Знай, что ты большой профессионал, гордость нации и почти всего мира. Тебе не нужно ничего доказывать, ты уже всем всё доказал. Я никогда не встречала более великого человека и профессионала, чем ты. Ты посвятил себя и отдал душу игре, которую ты любишь. Ты самый прекрасный человек, ради тебя я готова отправиться на край света. Не могу передать словами, как сильно я тебя люблю и насколько мы особенные, как семья. Я так счастлива и горжусь тем, что у нас одна кровь. Люблю тебя, — написала Эльма Авейру.

В нынешнем сезоне 37 летний Роналду провел 12 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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