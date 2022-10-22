ФИФА вводит изменения в работе трансферного рынка

Этого больше не будет. Теперь отчисления агентам и перевод денег от одного клуба другому будут проходить через информационный центр ФИФА. Теперь никакой терпимости к переводам на непонятные банковские счета в странных странах, они будут недопустимы, — сказал Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета ФИФА.