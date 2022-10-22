ФИФА вводит изменения в работе трансферного рынка

Президент ФИФА Джанни Инфантино анонсировал изменения в работе трансферного рынка в мировом футболе. Как было отмечено, тренировочные клубы смогут рассчитывать на выплаты за воспитание игроков. Также планируется сделать платежи между клубами более прозрачными.
— Были утверждены правила информационного центра ФИФА. Через центр будут проходить все платежи, связанные с трансферами. Начнем с компенсации клубам, которые занимаются воспитанием игроков.
Каждый трансфер профессионального игрока, в стоимость которого включены компенсация за тренировки и солидарные выплаты, будут автоматически перенаправляться клубам через информационный центр ФИФА.
Правоохранительные органы систематически находят подозрительные выплаты при разбирательств по трансферам.
Этого больше не будет. Теперь отчисления агентам и перевод денег от одного клуба другому будут проходить через информационный центр ФИФА. Теперь никакой терпимости к переводам на непонятные банковские счета в странных странах, они будут недопустимы, — сказал Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета ФИФА.
Как отмечается, новые положения по трансферам вступят в силу 16 ноября 2022 года.