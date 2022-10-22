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26 минут назад

Давыдов — о сравнениях с Месси: «Идиотизм какой-то»

Евро-футбол.Ру

Нападающий «Химок» Денис Давыдов, также выступающий клуб Медиалиги «Реалити», рассказал о своём отношении к тому, что его сравнивают с аргентинцем Лионелем Месси.

Давыдов — о сравнениях с Месси: «Идиотизм какой-то»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

27-летний футболист признался, что не обижается на экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, который в своё время и наградил его прозвищем «русский Месси».

«Люди постоянно ходят и называют меня «Месси» — меня это не задевает. Просто надоело уже, когда постоянно пишут «русский Месси». Например: «Русский Месси перешёл в «Реалити» — опять пишут эту фразу. Идиотизм какой-то, но мне всё равно», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, Давыдов — воспитанник «Спартака», за который выступал в период с 2013 по 2018 год. Всего в составе «красно-белых» форвард провёл 37 матчей, забив в них один гол и отдав шесть результативных передач. В текущем сезоне футболист провёл за «Химки» одну игру, не отметившись в ней результативными действиями.

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