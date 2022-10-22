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1 час назад

Маркиньос вошёл в историю «ПСЖ»

Евро-футбол.Ру

Бразильский защитник Маркиньос, который выступает за «ПСЖ» с 2013 года, вписал свое имя в историю французского топ-клуба. Вчерашний поединок против «Аяччо» (3:0) стал для него 380-м в футболе парижского коллектива.

Маркиньос вошёл в историю «ПСЖ»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По данному показателю бразилец занимает третье место в истории клуба. Маркиньос уступает лишь Марко Верратти (393) и Марку Пилорже, на счету которого рекордные 435 матчей за столичную команду.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец сыграл 12 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился одним забитым мячом. Трудовое соглашение Маркиньоса с «ПСЖ» рассчитано до середины 2024 года.

Футбол,Марко Верратти,
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