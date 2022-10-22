Состоялась жеребьёвка женского чемпионата мира по футболу — 2023

Стали известны группы, в которых сыграют сборные на женском чемпионате мира по футболу 2023 года.

Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии. Действующим чемпионом мира является сборная США.