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1 час назад

Состоялась жеребьёвка женского чемпионата мира по футболу — 2023

Чемпионат.com

Стали известны группы, в которых сыграют сборные на женском чемпионате мира по футболу 2023 года.

Состоялась жеребьёвка женского чемпионата мира по футболу — 2023
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Группа A: Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария.

Группа B: Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада.

Группа C: Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония.

Группа D: Англия, Дания, Китай, победитель раунда плей-офф группы B (Сенегал, Гаити, Чили).

Группа E: США, Вьетнам, Нидерланды, победитель раунда плей-офф группы A (Португалия, Камерун, Таиланд).

Группа F: Франция, Ямайка, Бразилия, победитель раунда плей-офф группы C (Парагвай, Папуа — Новая Гвинея, Панама, Китайский Тайбэй).

Группа G: Швеция, Южная Африка, Италия, Аргентина.

Группа H: Германия, Марокко, Колумбия, Южная Корея.

Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии. Действующим чемпионом мира является сборная США.

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