Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Динамо»

«Ожидаю интересный матч. «Локомотив» и «Динамо» находятся не в самой лучшей и физической, и психологической форме. Поэтому команды отдадут на поле всё, чтобы взять три очка. Кто окажется сильнее — покажет футбольное поле. На бумаге фаворита я не вижу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.