Блинд хотел завершить карьеру после ситуации с Эриксеном

«Конечно, это было чревато. Я сидел в своём гостиничном номере. У меня была жена на телефоне, моя мать и мои друзья. А потом ты принимаешь решение. Ты снова надеваешь футбольные бутсы и понимаешь, что матч приближается, он состоится», - цитирует футболиста NOS.