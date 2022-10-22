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1 час назад

Аршавин: Сыну промыли мозги в «Спартаке»

Спорт день за днем

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о желании перевести сына из академии московского «Спартака» в академию сине-бело-голубых.

Аршавин: Сыну промыли мозги в «Спартаке»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Хотел бы, чтобы он занимался в зенитовской школе? Да, хотел бы — но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец», – приводит слова Аршавина Sport24.

В январе 2022 года легенда питерского клуба был назначен заместителем генерального директора по спортивному развитию футбольного клуба «Зенит».

В прошлом сезоне Арсений Аршавин вышел перед матчем 29-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Зенитом» в футболке столичного клуба.

Футбол,Андрей Аршавин,Зенит,Спартак,
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