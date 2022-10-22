Опубликованы итоги голосования за «Золотой мяч».

Нападающий «Реала» Карим Бензема, ставший обладателем приза, набрал 549 баллов из 558 возможных. 89 из 93 членов жюри поставили его на первое место. Исключением стали журналисты из Египта, Нидерландов (они выбрали Мохамеда Салаха), Сенегал (голос за Садьо Мане) и Словения (за Кевина де Брюйне).