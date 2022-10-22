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57 минут назад

Бензема набрал 549 баллов из 558 возможных в голосовании за «Золотой мяч». У Мане – 193, у де Брюйне – 175

Sports.ru

Опубликованы итоги голосования за «Золотой мяч».

Опубликованы итоги голосования за «Золотой мяч»
Фото: Sports.ruSports.ru

Нападающий «Реала» Карим Бензема, ставший обладателем приза, набрал 549 баллов из 558 возможных. 89 из 93 членов жюри поставили его на первое место. Исключением стали журналисты из Египта, Нидерландов (они выбрали Мохамеда Салаха), Сенегал (голос за Садьо Мане) и Словения (за Кевина де Брюйне).

Топ-10 по итогам голосования выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема («Реал») – 549 баллов;

2. Садьо Мане («Бавария» / «Ливерпуль») – 193;

3. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 175;

4. Роберт Левандовски («Барселона» / «Бавария») – 170;

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 116;

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 85;

7. Тибо Куртуа («Реал») – 82;

8. Винисиус Жуниор («Реал») – 61;

9. Лука Модрич («Реал») – 10;

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд – 18).

Напомним, форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и еще 10 футболистов не набрали ни одного балла.

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