Сенников выделил фаворита в дерби «Локомотив» - «Динамо»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о матче против «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

«Сложно выделить фаворита. Но, наверное, предпочтительнее выглядят динамовцы. Они здорово играют в атаке и много забивают. «Динамо» точно доставит проблем сопернику», - передает слова Сенникова «Чемпионат».

Центральный матч тура состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.