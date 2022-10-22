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43 минуты назад

Сенников выделил фаворита в дерби «Локомотив» - «Динамо»

Евро-футбол.Ру

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о матче против «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

Сенников выделил фаворита в дерби «Локомотив» - «Динамо»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Сложно выделить фаворита. Но, наверное, предпочтительнее выглядят динамовцы. Они здорово играют в атаке и много забивают. «Динамо» точно доставит проблем сопернику», - передает слова Сенникова «Чемпионат».

Центральный матч тура состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В преддверии этого матча «железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице, а «бело-голубые» располагаются на восьмой строчке.

Футбол,Дмитрий Сенников,Динамо,
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