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1 час назад

​Карпин выбрал состав на матч с «Факелом»

Евро-футбол.Руиещё 2

В субботу «Ростов» проведёт гостевой матч 14-го тура чемпионата России против «Факела». Рулевой ростовчан Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

​Карпин выбрал состав на матч с «Факелом»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Отметим, что «Ростов» проиграл два последних матча. Теперь команда Валерия Карпина рассчитывает вернуться на успешную тропу.

Стартовый свисток в матче между «Факелом» и «Ростовом» прозвучит в 16:30. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Футбол,Валерий Карпин,
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