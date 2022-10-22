​Карпин выбрал состав на матч с «Факелом»

В субботу «Ростов» проведёт гостевой матч 14-го тура чемпионата России против «Факела». Рулевой ростовчан Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Отметим, что «Ростов» проиграл два последних матча. Теперь команда Валерия Карпина рассчитывает вернуться на успешную тропу.

Стартовый свисток в матче между «Факелом» и «Ростовом» прозвучит в 16:30. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.