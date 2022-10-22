Аршавин готов пойти в военкомат

Фото: Спорт день за днем Спорт день за днем

«Пошел бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежали — я бегать точно не буду», – приводит слова Аршавина Sport24.

В январе 2022 года легенда питерского клуба был назначен заместителем генерального директора по спортивному развитию футбольного клуба «Зенит».

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал, что спокойно воспринял новость о призыве. Он сообщил, что служил в армии, и уже обратился в 31-ю бригаду ВДВ в Ульяновске для получения рекомендаций к прохождению службы.