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1 час назад

Аршавин готов пойти в военкомат

Спорт день за днем

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что готов пойти в военкомат.

Аршавин готов пойти в военкомат
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Пошел бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежали — я бегать точно не буду», – приводит слова Аршавина Sport24.

В январе 2022 года легенда питерского клуба был назначен заместителем генерального директора по спортивному развитию футбольного клуба «Зенит».

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал, что спокойно воспринял новость о призыве. Он сообщил, что служил в армии, и уже обратился в 31-ю бригаду ВДВ в Ульяновске для получения рекомендаций к прохождению службы.

Футбол,Владимир Минеев,Андрей Аршавин,Зенит,
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