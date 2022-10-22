Рибери признался, что заплакал, посмотрев видео о своей карьере

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери, ранее объявивший о завершении игровой карьеры, признался, что расплакался при просмотре видео о самом себе.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

39-летний футболист рассказал, что в последнее время он испытывал боли в колене, из-за чего ему и пришлось завершить карьеру. По признаниям Рибери, он пытался восстановиться и не мог поверить в то, что эта травма заставит его уйти из футбола.

«Вчера я посмотрел видео о своей карьере и заплакал. Я чувствительный человек, у меня есть сердце. Я знал, что этот день настанет, но всё вышло плохо. Слишком быстро. От этого только больнее», — цитирует Рибери La Gazzetta dello Sport.