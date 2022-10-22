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57 минут назад

Аршавин о срыве трансфера в «Барсу»: «Испанцы предложили 15 млн. В «Зените» ответили: «Меняем на Месси»

Sports.ru

Андрей Аршавин рассказал о сорвавшемся переходе из «Зенита» в «Барселону».

Аршавин рассказал о срыве трансфера в «Барсу»
Фото: Sports.ruSports.ru

– Фраза про «Зенит» и «Барселону», которую Лахтер приписывает боссам «Зенита»: «Если вы готовы взять у нас за тридцатку Аршавина, мы у вас выкупим Месси за сорок» – была на самом деле?

– Там было немножко по-другому. Если я правильно понимаю, ответили проще: меняем Аршавина на Месси. Сумма не фигурировала – это испанцы предложили 15 миллионов.

– Был приятен интерес?

– Тогда было просто понимание, что на данный момент я никуда не перехожу. Это лето 2008-го.

– Лахтер сказал, что вы были обескуражены, узнав чуть позже об этом интересе – и что вам никто не сказал о нем.

– Нет, я знал об этом и даже разговаривал с президентом «Барселоны». И они сделали предложение.

– Срыв возможности перейти в «Барселону» – самое большое разочарование в вашей карьере?

– Не скажу, что прямо суперразочарование – такое, что ничего не хотелось делать. Просто немножко грустно стало… – сказал бывший капитан сборной России, а сейчас заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

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