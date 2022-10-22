УЕФА выплатил России компенсацию за финал Лиги чемпионов

УЕФА выплатил России компенсацию за срыв финала Лиги чемпионов в Петербурге по политическим причинам. Об этом заявил гендиректор оргкомитета по подготовке финала Алексей Сорокин, передает «Спорт-Экспресс».

«Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь», - сказал Сорокин.

По его словам, никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Обсуждения были «нормальными и рабочими».

При этом Сорокин отметил, что «не может с уверенностью сказать» об отношениях УЕФА с руководством стадиона в Санкт-Петербурге после отмены финала.