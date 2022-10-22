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1 час назад

УЕФА выплатил России компенсацию после отмены финала Лиги чемпионов

Майк Габриелян

УЕФА выплатил России компенсацию за срыв финала Лиги чемпионов в Петербурге по политическим причинам. Об этом заявил гендиректор оргкомитета по подготовке финала Алексей Сорокин, передает «Спорт-Экспресс».

УЕФА выплатил России компенсацию за финал Лиги чемпионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь», - сказал Сорокин.

По его словам, никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Обсуждения были «нормальными и рабочими».

При этом Сорокин отметил, что «не может с уверенностью сказать» об отношениях УЕФА с руководством стадиона в Санкт-Петербурге после отмены финала.

В феврале, из-за ситуации на Украине УЕФА отобрал у Петербурга право на проведение матча 28 мая. В итоге финальная встреча прошла в Париже на стадионе «Стад де Франс» и завершилась грандиозным скандалом. На днях независимые эксперты пришли к выводу, что французская полиция на финале Лиги чемпионов совершила «преступное нападение». В отчете сказано, что болельщиков травили слезоточивым газом, били дубинками и применяли против них ножи.

Футбол,Алексей Сорокин,УЕФА,
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