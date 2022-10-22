Кокорин: «В «Зените» нет молодых талантов»

«Не понимаю развития того же «Зенита». Они выиграли уже 17 раз подряд чемпионство и пусть дальше выигрывают, вопросов нет. Но молодые ребята оттуда не появляются, там нет талантов, вообще нет. «Динамо» я люблю за то, что они давали толчки, из динамовской школы ребята постоянно куда-то двигались, где-то играли», – заявил нападающий кипрского «Ариса» в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По мнению Кокорина, за период его карьеры в России появились лишь три сильных футболиста, а именно Александр Головин и братья Миранчуки, что, по словам форварда, очень мало. Александр также рассказал, что не понимает, почему молодые таланты не играют так массово в ситуации, которая сложилась в отечественном футболе в настоящее время.