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1 час назад

Кокорин: «В «Зените» нет молодых талантов»

Евро-футбол.Ру

Бывший игрок «Динамо», «Зенита» и «Спартака» Александр Кокорин высказался о перспективах молодых российских футболистов.

Кокорин: «В «Зените» нет молодых талантов»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Не понимаю развития того же «Зенита». Они выиграли уже 17 раз подряд чемпионство и пусть дальше выигрывают, вопросов нет. Но молодые ребята оттуда не появляются, там нет талантов, вообще нет. «Динамо» я люблю за то, что они давали толчки, из динамовской школы ребята постоянно куда-то двигались, где-то играли», – заявил нападающий кипрского «Ариса» в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По мнению Кокорина, за период его карьеры в России появились лишь три сильных футболиста, а именно Александр Головин и братья Миранчуки, что, по словам форварда, очень мало. Александр также рассказал, что не понимает, почему молодые таланты не играют так массово в ситуации, которая сложилась в отечественном футболе в настоящее время.

Напомним, что сам Кокорин в Европе поиграл за «Фиорентину», однако полтора года в Италии вспоминать мало кто хочет.

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