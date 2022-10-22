«Краснодар» прервал трехматчевую серию без побед в РПЛ

«Краснодар» одержал победу над нижегородским «ПАРИ НН» в матче 14 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
Субботняя встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Ильзат Ахметов и Джон Кордоба.
«ПАРИ НН» заканчивал матч вдевятером после удалений Мамаду Майга и Никиты Каккоева.
«Краснодар», прервавший трехматчевую серию без побед в чемпионате, набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «ПАРИ НН» (13) идет 11 м.
В следующем туре «Краснодар» 30 октября примет петербургский «Зенит», нижегородский клуб в тот же день встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов».