«Краснодар» прервал трехматчевую серию без побед в РПЛ

«Краснодар» одержал победу над нижегородским «ПАРИ НН» в матче 14 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

Фото: ФК «Краснодар» ФК «Краснодар»

Субботняя встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Ильзат Ахметов и Джон Кордоба.

«ПАРИ НН» заканчивал матч вдевятером после удалений Мамаду Майга и Никиты Каккоева.

«Краснодар», прервавший трехматчевую серию без побед в чемпионате, набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «ПАРИ НН» (13) идет 11 м.