Известна причина, по которой Талалаев пропустит игру с «Ахматом»

«Вечером накануне вылета в Грозный у Андрея Викторовича поднялась температура, он почувствовал сильную боль в горле. Медицинский штаб временно рекомендовал главному тренеру соблюдать постельный режим и прописал соответствующее лечение», — цитирует врача «Торпедо» Кирилла Иванова официальный сайт клуба.

Отметим, что во главе «автозаводцев» Талалаев провёл лишь две игры, на неделе одержав первую победу над ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России. В таблице чемпионата московский коллектив идёт на последнем месте.