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1 час назад

Известна причина, по которой Талалаев пропустит игру с «Ахматом»

Евро-футбол.Ру

Наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев пропустит игру Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата» из-за болезни.

Известна причина, по которой Талалаев пропустит игру с «Ахматом»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Вечером накануне вылета в Грозный у Андрея Викторовича поднялась температура, он почувствовал сильную боль в горле. Медицинский штаб временно рекомендовал главному тренеру соблюдать постельный режим и прописал соответствующее лечение», — цитирует врача «Торпедо» Кирилла Иванова официальный сайт клуба.

Отметим, что во главе «автозаводцев» Талалаев провёл лишь две игры, на неделе одержав первую победу над ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России. В таблице чемпионата московский коллектив идёт на последнем месте.

Футбол,Кирилл Иванов,Андрей Талалаев,Торпедо,Фонбет,
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