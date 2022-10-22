Стало известно, сколько Махачев может получить за бой с Оливейрой

Российский боец Ислам Махачев может получить до $0,5 млн за бой на турнире UFC 280 с бразильцем Чарльзом Оливейрой, рассказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: © UFC Russia © UFC Russia

Гаджиев предположил, что на размер суммы повлияют различные факторы. В частности то, что это будет главный бой вечера, он будет идти за пояс чемпиона UFC в легком весе, поединок пройдет на Ближнем Востоке. Кроме того, скажется имя российского бойца.

«Это может быть сумма в районе 500 тысяч долларов», - подчеркнул глава компании.