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27 минут назад

"МЮ" на последней минуте спасся в матче с "Челси"

Газета.Ru

В рамках 13 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

"МЮ" на последней минуте спасся в матче с "Челси"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Оба гола были забиты в самой концовке встречи. Судья за пять минут до конца игры назначил пенальти в ворота Давида де Хеа. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал итальянский полузащитник «Челси» Жоржиньо. Уже в добавленное время перешедший в «МЮ» из «Реала» Каземиро смог счет сравнять.

После этой игры подопечные Грэма Поттера набирают 21 очко и продолжают находиться на 4-й позиции в турнирной таблице. «МЮ» также продолжает удерживать свое 5-е место в чемпионате. Манкунианцев уже завтра могут сместить игроки «Ньюкасла» в случае победы над «Тоттенхэмом».

Напомним, что сегодняшнюю игру пропускал португальский полузащитник «МЮ» Криштиану Роналду. В прошлом туре он покинул «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма». После этого португалец был отстранен от тренировок с основной командой. Он не попал в заявку на игру против «Челси».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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