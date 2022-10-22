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16 минут назад

Черчесов вернул "Ференцварош" на первое место в чемпионате Венгрии

Газета.Ruиещё 2

«Ференцварош» под руководством экс-наставника сборной России Станислава Черчесова одержал победу над «Академией Пушкаша» в рамках очередного тура чемпионата Венгрии.

Черчесов вернул "Ференцварош" на первое место в чемпионате Венгрии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подопечные Черчесова пропустили уже на третьей минуте, однако через пять минут смогли отыграться и даже выйти вперед. Игра завершилась победой «Ференцвароша» со счетом 4:2.

Этот результат позволил «Ференцварошу» вернуться на первое место в турнирной таблице. После 10 матчей у команды российского специалиста 24 набранных очка, у занимающего второе место «Кечкемета» — 23 очка.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. Это позволило венгерской команде участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.

Также «Ференцварош» в этом сезоне успешно выступает в Лиге Европы. После четырех туров подопечные Станислава Черчесова захватили лидерство в группе, где играет «Монако», «Трабзонспор» и «Црвена Звезда». 27 октября венгры сыграют с «Монако».

Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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