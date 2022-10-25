Игрок «Барселоны»: «Не ожидали того, что с нами произошло в Лиге чемпионов»

«Не ожидали того, что с нами произошло в Лиге чемпионов. Но всё сложилось так, как сложилось, и нам очень жаль. Больше мы ничего не можем сделать. Хотя, у нас ещё осталась минимальная надежда», – заявил Педри в интервью Marca.