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23 минуты назад

Педри: «Не ожидали того, что с нами произошло в Лиге чемпионов»

Евро-футбол.Руиещё 3

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри признался, что результаты «сине-гранатовых» в Лиге чемпионов стали неожиданностью для всей команды. Напомним, в случае победы миланского «Интера» над пльзеньской «Викторией», «Барселона» вне зависимости от результата матча с «Баварией» второй год подряд отправится в Лигу Европы.

Игрок «Барселоны»: «Не ожидали того, что с нами произошло в Лиге чемпионов»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Не ожидали того, что с нами произошло в Лиге чемпионов. Но всё сложилось так, как сложилось, и нам очень жаль. Больше мы ничего не можем сделать. Хотя, у нас ещё осталась минимальная надежда», – заявил Педри в интервью Marca.

В прошлом сезоне «Барселона» также не смогла выйти из группы, играя с такими командами, как «Барселона», «Бенфика» и «Динамо» Киев.

Динамо,
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