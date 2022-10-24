​Тен Хаг принял решение по Роналду

Криштиану Роналду был отстранён от команды на несколько дней за отказ выйти на замену с последующим демонстративным уходом со скамейки запасных. Звёздный португалец может покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. И хотя главный тренер команды Эрик тен Хаг на пресс-конференциях продолжает говорить о ценности Роналду, на самом деле голландец готов отпустить форварда в январе. О таком решении тен Хага на своих страницах рассказывает The Mirror.