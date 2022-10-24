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57 минут назад

​Тен Хаг принял решение по Роналду

Евро-футбол.Руиещё 2

Криштиану Роналду был отстранён от команды на несколько дней за отказ выйти на замену с последующим демонстративным уходом со скамейки запасных. Звёздный португалец может покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. И хотя главный тренер команды Эрик тен Хаг на пресс-конференциях продолжает говорить о ценности Роналду, на самом деле голландец готов отпустить форварда в январе. О таком решении тен Хага на своих страницах рассказывает The Mirror.

​Тен Хаг принял решение по Роналду
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В феврале Криштиану Роналду исполнится 38 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают португальца в 20 миллионов евро.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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