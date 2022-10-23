Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Тренер «МЮ» тен Хаг признал, что команда нуждается в Роналду

Газета.Ru

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил отстранение Криштиану Роналду от тренировок после инцидента в матче с «Тоттенхэмом».

Тренер «МЮ» тен Хаг признал, что команда нуждается в Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Роналду умеет забивать, это ценный игрок для нас. Так было всегда. Очевидно, мы нуждаемся в нем. Это было видно и по матчу с «Челси». Он способен решать моменты, это довольно-таки очевидно.

Думаю, я уже достаточно сказал об этой ситуации. Давайте сконцентрируемся на матче – моя команда провела хорошую игру, и я должен ее похвалить», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

После этого португалец был отстранен от тренировок с основной командой. Он также не попал в заявку «МЮ» на вчерашний матч с «Челси» в рамках чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.

Ранее бывший капитан «МЮ» Гарри Невилл призвал Роналду уйти или смириться с тем, что клубу лучше без него.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители