«Спартак» — «Химки»: Николсон забил третий мяч красно-белых в ворота гостей

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит встреча в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Спартак» принимает подмосковные «Химки». На 70-й минуте красно-белые ведут со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На 63-й минуте третий гол в ворота «Химок» забил форвард Шамар Николсон. Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов сделал пас в штрафную, форвард красно-белых Александр Соболев продавил защитника «Химок» Ираклия Чежию и прострелил в штрафную. Николсон изловчился и с разворота переправил мяч в ворота. На 67-й минуте полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский забил четвёртый мяч, но он был отменён после видеопросмотра.