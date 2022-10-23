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1 час назад

Дзюба впервые в сезоне не попал в заявку  своей команды

Майк Габриелян

Российский футболист Артем Дзюба впервые в сезоне не попал в заявку своей команды «Адана Демирспор». Форвард не выйдет на поле в матче 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора», сообщает «Чемпионат».

Дзюба впервые в сезоне не попал в заявку своей команды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч проходит сейчас в Адане на стадионе «Ени Адана». Пока счет 1:1.

Последний раз россиянин выходил на поле против «Газиантепа» (1:1). Дзюба вышел на замену на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.

Также форвард играл в матче Кубка Турции с клубом третьего дивизиона «Адияман 1954» (5:0). Голов он не забил.

О причине отсутствия Дзюбы в заявке пока не сообщается.

«Адана Демирспор» сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Коньяспор» - на шестом месте.

Футбол,Артем Дзюба,
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