Российский футболист Артем Дзюба впервые в сезоне не попал в заявку своей команды «Адана Демирспор». Форвард не выйдет на поле в матче 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора», сообщает «Чемпионат».

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Матч проходит сейчас в Адане на стадионе «Ени Адана». Пока счет 1:1.

Последний раз россиянин выходил на поле против «Газиантепа» (1:1). Дзюба вышел на замену на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.

Также форвард играл в матче Кубка Турции с клубом третьего дивизиона «Адияман 1954» (5:0). Голов он не забил.

О причине отсутствия Дзюбы в заявке пока не сообщается.