Российский футболист Артем Дзюба впервые в сезоне не попал в заявку своей команды «Адана Демирспор». Форвард не выйдет на поле в матче 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора», сообщает «Чемпионат».
Матч проходит сейчас в Адане на стадионе «Ени Адана». Пока счет 1:1.
Последний раз россиянин выходил на поле против «Газиантепа» (1:1). Дзюба вышел на замену на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.
Также форвард играл в матче Кубка Турции с клубом третьего дивизиона «Адияман 1954» (5:0). Голов он не забил.
О причине отсутствия Дзюбы в заявке пока не сообщается.
«Адана Демирспор» сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Коньяспор» - на шестом месте.