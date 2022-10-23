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1 час назад

"Спартак" обыграл "Химки" со счетом 5:0 в матче чемпионата России по футболу

ТАССиещё 4

Московский "Спартак" со счетом 5:0 обыграл подмосковные "Химки" в домашнем матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье.

"Спартак" обыграл "Химки" со счетом 5:0
Фото: ТАССТАСС

Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов (2-я минута), Шамар Николсон (18, 63), Павел Мелешин (83), Павел Маслов (89). Мелешин забил дебютный гол в РПЛ, Маслов впервые отличился в составе "Спартака". Свою первую игру в чемпионате России провел 18-летний полузащитник красно-белых Даниил Зорин.

Футболисты "Спартака" провели игру с траурными повязками в память о трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между красно-белыми и нидерландским "Харлемом" (2:0). На стадионе имени В. И. Ленина (сейчас - "Лужники") произошла массовая давка, в которой погибли 66 и пострадали более 60 человек.

В матче с "Химками" "Спартаком" руководил помощник Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович. Главного тренера "Спартака" дисквалифицировали на один матч за перепалку с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в матче 13-го тура чемпионата России. Из-за перебора желтых карточек встречу пропустил нападающий красно-белых Квинси Промес.

"Спартак" не проигрывает на протяжении пяти игр чемпионата России (четыре победы, одно поражение) и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. "Химки" не могут выиграть в десяти матчах РПЛ подряд (две ничьи, восемь поражений). Подмосковная команда с девятью очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре "Спартак" 30 октября примет "Торпедо". "Химки" 29 октября в гостях сыграют с "Динамо".

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