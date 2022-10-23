Юран заявил, что не накладывал проклятие на "Химки" после увольнения

"Мне пора уйти? Спасибо за предложение. У нас есть определенные договоренности. Уйти – значит сдаться. Когда приходишь в команду, сразу понимаешь, что надо будет уйти. Я вижу проблемы в команде, как и руководители. Меня взяли, рассчитывают. Я буду стараться, работать", - сказал Гогниев.