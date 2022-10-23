Юран заявил, что не накладывал проклятие на "Химки" после увольнения

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12 часов назад

Тренер "Химок" Гогниев поблагодарил за предложение уйти из команды

Газета.Ruиещё 2

Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев после поражения от "Спартака" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос о возможном уходе из подмосковной команды. Его слова передает "Чемпионат".

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Фото: ФК «Химки»ФК «Химки»

"Мне пора уйти? Спасибо за предложение. У нас есть определенные договоренности. Уйти – значит сдаться. Когда приходишь в команду, сразу понимаешь, что надо будет уйти. Я вижу проблемы в команде, как и руководители. Меня взяли, рассчитывают. Я буду стараться, работать", - сказал Гогниев.

В матче "Спартак" — "Химки" забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов. Таким образом, после 14 проведенных встреч "Спартак" с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" занимают 15-е, предпоследнее место, набрав девять баллов. 30 октября "Спартак" на своем поле встретится с "Торпедо". 29 октября "Химки" в Москве сыграют с "Динамо". Ранее экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо выразил мнение, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить европейский топ-клуб после завершения работы в московской команде.

Футбол,Павел Маслов,Михаил Игнатов,Торпедо,Динамо,Спартак,
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