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1 час назад

Le Parisien: Мбаппе получит по контракту с "ПСЖ" рекордные €630 млн

Газета.Ruиещё 3

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории благодаря продленному контракту с «Пари Сен-Жермен», пишет французское издание Le Parisien.

Названа рекордная сумма, которую Мбаппе получит по контракту с "ПСЖ"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его информации, столичный клуб, заключивший весной с форвардом соглашение сроком на два года с возможностью продления еще на один сезон, по условиям этой сделки заплатит своему звездному игроку в общей сложности €630 млн.

Рекорд по этому показателю принадлежит аргентинцу Лионелю Месси, который в 2017 году подписал с «Барселоной» договор на €555 млн.

СМИ сообщали, что Мбаппе недоволен своим решением продлить контракт с «ПСЖ» и хочет покинуть французский клуб уже в январе.

Футбол,Лионель Месси,
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