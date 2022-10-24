Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
17 минут назад

Полузащитник «Динамо» Даса рассказал, что делает РПЛ привлекательной

Чемпионат.comиещё 1

Хавбек московского «Динамо» Эли Даса считает, что отсутствие большого разрыва между силой команд делает Российскую Премьер-Лигу привлекательной.

Полузащитник «Динамо» рассказал, что делает РПЛ привлекательной
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мне нравится в России: здесь каждая игра — большой вызов. Между командами нет разрыва, каждый матч очень сложный. В некоторых лигах у тебя есть уверенность, что ты можешь обыграть того или иного соперника… В РПЛ такого меньше — это и делает чемпионат привлекательным», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Даса — воспитанник «Иерусалима». Позднее он выступал за «Тель-Авив», нидерландский «Витесс» и позднее перешёл в «Динамо». В восьми матчах за новую команду израильтянин не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Футбол,Андрей Панков,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители