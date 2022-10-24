Полузащитник «Динамо» рассказал, что делает РПЛ привлекательной

«Мне нравится в России: здесь каждая игра — большой вызов. Между командами нет разрыва, каждый матч очень сложный. В некоторых лигах у тебя есть уверенность, что ты можешь обыграть того или иного соперника… В РПЛ такого меньше — это и делает чемпионат привлекательным», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.