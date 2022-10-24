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20 минут назад

«Спартак» отреагировал на слова Аршавина о том, что его сыну промыли мозги в клубе

Евро-футбол.Ру

Глава пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова экс-нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, заявившего, что его сыну промыли мозги в академии «красно-белых».

«Спартак» отреагировал на слова Аршавина о том, что его сыну промыли мозги
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Это его слова. Мы можем только приветствовать, что потомки талантливых футболистов выбирают правильные цвета», - приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, что Аршавин большую часть своей футбольной карьеры провел в петербургском клубе. В данный момент он работает в структуре «Зенита».

Сегодня, 24 октября, «Зенит» проведет домашний матч против «Сочи» в рамках 14-го тура РПЛ.

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