«Спартак» отреагировал на слова Аршавина о том, что его сыну промыли мозги

«Это его слова. Мы можем только приветствовать, что потомки талантливых футболистов выбирают правильные цвета», - приводит слова Зеленова «Чемпионат» .

Напомним, что Аршавин большую часть своей футбольной карьеры провел в петербургском клубе. В данный момент он работает в структуре «Зенита».