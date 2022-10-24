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15 минут назад

Футбольный клуб пригласил священника, чтобы снять с команды проклятие. Не помогло

Секрет Фирмы

Подмосковные «Химки» нашли элегантный способ решить проблемы клуба. Дело в том, что спортсмены в последнее время проигрывают матч за матчем. Будто команду кто-то проклял. Поэтому на прошлой неделе футболисты приглашали на домашний стадион священника, чтобы снять проклятие, которое не позволяет команде снова начать побеждать. Спойлер: это не помогло.

Футбольный клуб пригласил священника, чтобы снять с команды проклятие
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Священнослужитель был и в раздевалках, и на футбольном поле, где играют «Химки». Изгонял ли он каких-либо бесов из игроков или просто проводил богослужение, не уточняется.

Команда проиграла все последние 14 матчей в чемпионате и Кубке России. Последний раз клуб побеждал в начале августа.

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшем 23 октября, «Химки» проиграли «Спартаку» со счётом 0:5. Наверное, у «Спартака» хороший священник.

Возможно, скоро футбол вообще никому будет не нужен. Подрастающее поколение решили обучать играть в лапту. В школах рассудили, что негоже школьникам интересоваться американским бейсболом и другими вредными играми, когда в России есть своя забава — лапта. Правила этой старинной игры школьникам будут рассказывать на уроках физкультуры. Возможно, игрокам «Химок» стоит посетить эти уроки.

Футбол,Спартак,
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